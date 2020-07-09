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  4. Murat Övüç kadın takipçisinden aldığı mesajı anlattı! İzleyenler şoke oldu

Murat Övüç kadın takipçisinden aldığı mesajı anlattı! İzleyenler şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

İnstagramda 2.4 milyon kişi tarafından takip edilen Murat Övüç Ertem Şener'in youtube kanalı Sorgu Odası'na katıldı. Murat Övüç yaptığı açıklamalarla ağızları açıkta bıraktı.

Murat Övüç son günlerde giderek artan sosyal medya fenomenlerinden biri. Kendine has tarzıyla ve argo diliyle zaman zaman tepki çeken Murat Övüç’ü instagram’da 2.4 milyon kişi takip ediyor.

Yaşam biçimi ve tercihlerinden dolayı birçok kişi eleştirse de Murat Övünç’ü olduğu gibi kabul edenler çoğunlukta.

Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan Övüç "Ben normal mütevazi yaşayan biriyim, benim hayat arkadaşım var 12 yıldır birlikteyiz bizim bir kare fotoğrafımız yoktur. Benim özelim dört duvar arasındadır kimse bilmez. Her şey seks değil o benim akıl hocam çok seviyorum onu. Amerika’da pırlanta tasarımcısı paraya da ihtiyacı yok" dedi.

Murat Övüç'ten bomba açıklamalar! 'Nakşibendi tarikatında sohbete dahil oldum'Murat Övüç'ten bomba açıklamalar! 'Nakşibendi tarikatında sohbete dahil oldum'

Şener Övüç'den kendisine gelen ilginç mesajlardan birini anlatmasını isteyince ortaya garip bir hikaye çıktı. İşte duyanların ağızlarının açıkta kaldığı hikaye:

"Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şu i.neyi' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. Ulan karı demiş bu Murat kadar işveli cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."

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