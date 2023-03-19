SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı cevap! Mustafa Sandal ile yanıt verdi...

Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı cevap! Mustafa Sandal ile yanıt verdi...

19.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kendisi hakkında çıkan istifa iddialarına esprili bir şekilde yanıt verdi.

Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı cevap! Mustafa Sandal ile yanıt verdi...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi. İstifa edeceği konuşulan Sancak, esprili bir şekilde yanıt vererek iddialara noktayı koydu.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

aa-30157748-1

Murat Sancak, Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını paylaşarak istifa iddialarına cevap verdi. Sancak, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A. Demirspor'da ortalık karıştı! Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'A. Demirspor'da ortalık karıştı! Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'
Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'Galatasaraylı yıldız için ağır ifadeler! 'Milli takıma alınması komedi!'
'1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!''1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor istifa Murat Sancak Süper Lig ust süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır"

Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.