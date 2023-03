Murat Sancak'tan istifa iddialarına şarkılı cevap! Mustafa Sandal ile yanıt verdi...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına cevap verdi. İstifa edeceği konuşulan Sancak, esprili bir şekilde yanıt vererek iddialara noktayı koydu.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

Murat Sancak, Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını paylaşarak istifa iddialarına cevap verdi. Sancak, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini kullandı.