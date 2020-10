Murat Süğlün: Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir

"KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

Süğlün, bunun üzerine aralarında yaşanan tartışmanın büyümesinin polislerce önlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maç boyunca 90 dakika kendi oyununa müdahale edebilir. Öyle de oldu. Bizim o yönde kendisine tepkimiz olmadı. Sumudica'nın en son Podolski'ye ve Antalyaspor Basın Sözcüsü olarak şahsıma küfretmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörlerin sporculara gençlere örnek olması gerekiyor. Her maçta olay çıkaran, cezalı olduğu bir maçta bile, daha önce ne evinde ne deplasmanda hiçbir olaya karışmamış tertemiz Antalyaspor yönetimi olarak bizi bile tahrik edip, çileden çıkaran bir adamın, Türk futbolunda gerçekten yeri yoktur. Bize on kere 'üzgünüm' deyip, ardından her defasında küfretmesi onun aciz ve terbiyesiz biri olduğunu gösteriyor. Bu davranışı kendisine yakıştıramadık. Gaziantep Futbol Kulübü 9 kişiyle sahamızda bizimle 1-1 berabere kaldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak hiçbir zaman teknik direktörlerinin affedilecek tarafı yok. Türk futbolu, tarihi boyunca böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir."

Süğlün, Sumudica'nın kendisinin "Saygı duy, lütfen küfürlü konuşma" uyarılarına rağmen arkasını döndüğünde çok çirkin bir kelime kullandığını ve bunu duyan en az 20 şahidi olduğunu sözlerine ekledi.