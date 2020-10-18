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Murat Süğlün: Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle Antalya Stadı protokol tribününden takip ettiği maç sonrası yıldız futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfürler ettiğini öne sürdü.

Murat Süğlün: Türk futbolu, Sumudica gibi terbiyesiz bir adam görmemiştir

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle Antalya Stadı protokol tribününden takip ettiği maç sonrası yıldız futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk ettiklerini ve karşılaşmanın 1-1 beraberlikte bittiğini anımsattı.

Süğlün, 4. haftada oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ve 26 bin lira para cezasıyla cezalandırılan konuk takımın teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmayı protokol tribününden takip ettiğini belirtti.

Sumudica'nın maç boyunca Antalyaspor yönetimi olarak kendilerini tahrik ettiğini, buna karşılık vermediklerini anlatan Süğlün, karşılaşma bittikten sonra Rumen teknik adamın, futbolcuları Lukas Podolski'ye bağırarak hareket yaptığı ve kendisine de defalarca küfrettiğini iddia etti.

"KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

Süğlün, bunun üzerine aralarında yaşanan tartışmanın büyümesinin polislerce önlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maç boyunca 90 dakika kendi oyununa müdahale edebilir. Öyle de oldu. Bizim o yönde kendisine tepkimiz olmadı. Sumudica'nın en son Podolski'ye ve Antalyaspor Basın Sözcüsü olarak şahsıma küfretmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörlerin sporculara gençlere örnek olması gerekiyor. Her maçta olay çıkaran, cezalı olduğu bir maçta bile, daha önce ne evinde ne deplasmanda hiçbir olaya karışmamış tertemiz Antalyaspor yönetimi olarak bizi bile tahrik edip, çileden çıkaran bir adamın, Türk futbolunda gerçekten yeri yoktur. Bize on kere 'üzgünüm' deyip, ardından her defasında küfretmesi onun aciz ve terbiyesiz biri olduğunu gösteriyor. Bu davranışı kendisine yakıştıramadık. Gaziantep Futbol Kulübü 9 kişiyle sahamızda bizimle 1-1 berabere kaldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak hiçbir zaman teknik direktörlerinin affedilecek tarafı yok. Türk futbolu, tarihi boyunca böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir."

Süğlün, Sumudica'nın kendisinin "Saygı duy, lütfen küfürlü konuşma" uyarılarına rağmen arkasını döndüğünde çok çirkin bir kelime kullandığını ve bunu duyan en az 20 şahidi olduğunu sözlerine ekledi.

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