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Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

İzleyenleri ekrana kitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, yarışmacının camsız gözlük taktığını fark edince ortaya ilginç anlar çıktı.

İzleyenleri ekrana kitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, yarışmacının camsız gözlük taktığını farkedince ortaya ilginç anlar çıktı.

"FARKLI ŞEYLE GÖSTERİYOR"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, tıp fakültesinden okuyan yarışmacının camsız gözlük taktığını fark etti. Gözlüğü yarışmacıdan isteyerek kendisi katan Murat Yıldırım, espiri yapmayı da ihmal etmedi. Camsız gözlüğü takan Murat Yıldırım, "Bu gözlük çok farklı şeyler gösteriyor." dedi.

"İNSANLARLA ARAMA MESAFE KOYUYOR"

Neden camsız gözlük taktığı merak konusu olan yarışmacı açıklama yaparak, "Gözlük camının insanlarla aramda mesafe koyduğunu düşünüyorum. O yüzden camları elimle çıkardım." dedi.

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