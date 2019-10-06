Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo için geri sayım başladı! Ramo dizisi oyuncuları kimler?

Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra ‘Ramo’ olarak dönüyor. BKM’nin Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri de başladı.

Merakla beklenen 'Ramo' dizisi 29 Ekim Salı günü Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. 6 bölümlük anlaşması bulunan dizi reytingler beklentileri karşılarsa uzatılacak. Rakipleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Kadın' olan dizinin reytingleri merakla bekleniyor.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.

'Ramo' dizisinde Murat Yıldırım'ın rol arkadaşları Görkem Sevindik, Esra Bilgiç, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Rüzgâr Aksoy olacak.

