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Muratpaşa Belediyesi'nden 'Mükemmel bir atlayış' videolu 23 Haziran mesajı

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HABER  | 08.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Antalya Muratpaşa Belediyesi, İstanbullu tatilcilere, daha önce viral olmuş "Mükemmel bir atlayış" videosuyla "23 Haziran" mesajı verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonrasında İBB seçiminin iptal ve yenilenmesi kararı verdi. İstanbul'da yenilecek seçimin tarihi ise 23 Haziran olarak belirledi.

"MÜKEMMEL BİR ATLAYIŞ" VİDEOSU

Tatil yöresinden pek çok belediye 23 Haziran'da vatandaşların oy kullanmasını teşvik etmek amacıyla mesajlar paylaşmaya başladı. Antalya Muratpaşa Belediyesi de hazırladığı bir video ile bu belediyeler arasına katıldı.

İşte o videoda yer alan ifadeler:

"23 Haziran'da plajlarımızda sular çekiliyor. Ama 24 Haziran'da hepinizi bekleriz #Herşeyçokgüzelolacak"

Belediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş kararBelediyelerden 23 Haziran İstanbul seçimleri için flaş karar
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Antalya muratpaşa belediyesi 23 haziran istanbul ibb seçimi Mükemmel bir atlayış

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