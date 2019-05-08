Muratpaşa Belediyesi'nden 'Mükemmel bir atlayış' videolu 23 Haziran mesajı

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin olağanüstü itirazı sonrasında İBB seçiminin iptal ve yenilenmesi kararı verdi. İstanbul'da yenilecek seçimin tarihi ise 23 Haziran olarak belirledi.

"MÜKEMMEL BİR ATLAYIŞ" VİDEOSU

Tatil yöresinden pek çok belediye 23 Haziran'da vatandaşların oy kullanmasını teşvik etmek amacıyla mesajlar paylaşmaya başladı. Antalya Muratpaşa Belediyesi de hazırladığı bir video ile bu belediyeler arasına katıldı.

İşte o videoda yer alan ifadeler:

"23 Haziran'da plajlarımızda sular çekiliyor. Ama 24 Haziran'da hepinizi bekleriz #Herşeyçokgüzelolacak"