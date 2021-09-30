Murgh Makhani nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? MasterChef Türkiye Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi...

Murgh makhani dünyadaki herhangi bir Hint restoranında en popüler yemeklerden biridir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Hint lokantasına oturduğunuzda ilk olarak bu lezzeti tatmanız gerektiği söylenir. Hint mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan murgh makhani temelde baharat ve tereyağının muhteşem uyumundan oluşan tavuk parçalarını ifade eden bir yemektir.

MURGH MAKHANİ TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı sade yağsız yoğurt

1 yemek kaşığı tandır masala tozu

1 kilogram kemiksiz ve derisiz tavuk budu

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zencefil

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı su

5 yemek kaşığı tereyağ

2 çay kaşığı garam masala

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı domates sosu

1 çay kaşığı kuru çemen

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Yoğurt ve tandır masala tozunu büyük bir kapta iyice birleşene kadar karıştırın. Marinasyon için tavukları içine ekleyin. Soğanı, zencefili ve sarımsağı suyla pürüzsüz bir macun oluşana kadar blenderdan geçirin; bir kenara koyun.

Orta ateşte büyük bir tavada 1 yemek kaşığı yağı ısıtın. Tavuğu kızgın yağda her tarafı hafif kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Tavadan çıkarın ve bir kenara koyun. Kalan 2 yemek kaşığı yağı tavada ısıtın ve içine macun haline getirdiğiniz karışımı ekleyin. Domates sosunu karışıma dökün, ısıyı orta-düşük seviyeye düşürün ve 5 dakika daha pişirin.

Sosu tamamladıktan sonra ise tavukları bu karışıma ekleyin. Son adımda tadlandırmak için tereyağı, çemen ve tuzu ekleyin; ısıyı düşük seviyeye düşürün ve tavuk parçaları ortası pembeleşene kadar, 15 ila 20 dakika arasında pişirin.



