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Musa Orhan'a hakaretten yargılanıyordu! Hazal Kaya hakkında karar çıktı

31.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Ağustos 2020'de yaşamını yitiren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola para cezasına çarptırılmıştı. Meslektaşına destek veren Hazal Kaya hakkında ise 'hakaret' gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Ünlü oyuncunun davasında karar çıktı.

Musa Orhan'a hakaretten yargılanıyordu! Hazal Kaya hakkında karar çıktı

Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası almıştı. Musa Orhan hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmış ve Orhan bu paylaşımlarla ilgili hakaret davası açmıştı.

Oyuncu Hazal Kaya hakkında da yaptığı paylaşım nedeniyle dava açılmıştı. Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

musa orhan

BERAAT KARARI

Hazal Kaya'nın yargılandığı davada Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, kararın emsal olabileceğini belirterek, 'Genç bir kadın üzerinden bir gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceğinin anlaşılacağını' söyledi.

Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.

Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti."

Hazal Kaya 1

Kaya'nın avukatı sözlerine "Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır" diye devam etti.

Hazal Kaya paylaşım

Kaya, avukatının ifadelerini kendi hesabında paylaşırken "Çok mutluyum. Umarım bu karar emsal teşkil eder" notunu düştü.

Günün Magazin olayları


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Hazal Kaya Musa Orhan sosyal medya Oyuncu yaşında

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