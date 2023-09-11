Musa Orhan'ın avukatı ünlülerin peşinde! Ezgi Mola'ya destek veren şarkıcı Tan Taşçı'ya hakaretten ceza

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022 tarihinde çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

TAŞÇI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Şarkıcı Tan Taşçı'nın, Ezgi Mola'nın 'Tecavüzcüye tecavüzcü denir' paylaşımını yapıp, paylaşımın alt kısmına da 'Ezgi Mola'ya hapis istemli hakaret davası açmak ise tecavüzü meşrulaştırmaya çalışmaktır' notunu düştü. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş; müvekkiline hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Orhan hakkında devam eden yargılama dosyasında kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığına ve tecavüzcü ithamında bulunulmasının sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçunun oluşturduğu belirtildi. Savcı, Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulundu. Öte yandan taraflar uzlaştırma bürosunda da uzlaşamadı.

1300 TL PARA CEZASI

Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Taşçı'nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan'ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti. Bu sebepten sanık Taşçı'nın sosyal medya hesabından 'tecavüzcü' ithamında bulunulmasının yazılı, ileti ile hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi.

Mahkeme, Taşçı'ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Taşçı'nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.



