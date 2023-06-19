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Müsaade nasıl yazılır? Müsaade mi müsade mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

26.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiş birçok kelime zamanla Türkçeleşmiştir. Yabancı kökenli kelimeler zaman içinde telaffuz edilişlerine, aldıkları eklere ya da farklı şekilde değişime uğramalarına göre dönüşüp dilimize yerleşmişlerdir. Bu tür kelimeler hem telaffuzlarında hem de yazımlarında en çok yanlış yapılan kelimelerdir.

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük bölümünde müsaade kelimesi için tek bir tanım yapar. Yapılan bu tanım isim türündedir. İzin, icazet ve ruhsat kelimeleri müsaade kelimesinin hem eş anlamlı karşılıkları hem de tanımlarıdır. Bu kelimeler cümle içinde müsaade yerine kullanılabilir. Yabancı dilden gelip dilimize yerleşen bu kelime bazı deyimlerde ve atasözlerinde de kullanılır. Başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamları olan kelimeler ve ifadeler de üretebilen müsaade kelimesi elverişli olmak, uygun olmak anlamlarına gelir. Aynı zamanda yol açmak, bir yerden geçmek için izin vermek anlamlarında da kullanılır.

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Müsaade nasıl yazılır?

Dilimize sonradan gelip yerleşen müsaade kelimesi Arapça kökenlidir ve Arap dilindeki musāʿade kelimesinden türeyerek Türkçeleşmiştir. Deyimlerde de kullanılan müsaade kelimesinin bu durumuna müsaade etmek, müsaade buyurmak, müsaade vermek gibi örnekler verilebilir. Müsaade kelimesinin doğru yazımı "müsaade" şeklindedir. Okunduğu gibi yazılan kelimelerden biridir. Yazımı en sık karıştırılan ve yazımında en çok hata yapılan kelimeler arasında yer alır. İki /a/ sesi kullanılarak yazılması bu kelimenin doğru yazılmış hâlidir.

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Müsaade mi müsade mi?

Bu kelime ile ilgili en çok yapılan yazım hatası müsaade şeklindedir. Ancak müsaade TDK’ye göre de iki /a/ sesi kullanılarak yazılmalıdır. Müsaade doğru yazılışı bu şekilde olmalıdır. Kelimenin söyleniş biçimi de yazıldığı gibidir. İçinde yer alan iki a harfi kullanılarak söylenmelidir. Halk arasında en çok kullanılan kelimelerden biri olan müsaade yazımının doğru kullanımına örnek bazı cümleler şunlardır:

  • Benimle bu şekilde konuşmana daha fazla müsaade edemem!
  • Eğer müsaadeniz olursa yemekten sonra sinemaya gitmek istiyoruz.
  • Bu kartı aldığın zaman istediğin gibi oraya girip çıkmana müsaade ediyorlar.
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