Mustafa Ceceli'den ilginç çocuk yanıtı

Arda Turan baba oldu. Yakın dostları hastaneye akın etti. Minik bebeği ve annesini ziyaret edenler arasında Mustafa Ceceli ile Selin İmer de vardı.

Mustafa Ceceli çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ceceli “ Bebek iyi. Anne iyi. Çok şükür. Aynı duyguları 7 yıl önce ben de yaşamıştım. Hamza Arda beni 7 yıl önceye ışınladı” dedi.

Mustafa Ceceli, ‘Çocuk düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Düşünmüyoruz. Hiç bebek özlemi yaşamıyorum. Maçlarda ‘1 olsun bizim olsun’ deriz ya… Aynen öyle 1 olsun bizim olsun!”



