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Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu! O görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişki Cengiz Semercioğlu'nun cumartesi günü yayımlanan köşe yazısıyla ortaya çıkmış, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mustafa Ceceli, sessizliğini bozdu. 'Tek düşüncesi evladı olan bir babayım' diyen Ceceli, yazılı bir açıklama yaptı.

Mustafa Ceceli sessizliğini bozdu! O görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

"Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım.

Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir. Çocuğumun yaşadığı travmaların ortaya çıkmasıyla dava konusu olan şey çocuğun bulunduğu ortamlarda onun ruhsal durumunu bozan davranışlardır. Çocuğumun da bu davranışlara maruz bırakıldığı ilgili görüntüler dava dosyasında yer almaktadır.

Empatiden yoksun hakaret, eleştiri ve iftiraların hiçbiri çocuğumun bizzat bana anlattıklarından ve yaşadıklarından önemli değildir.

CECELİ Mİ SIZDIRDI?

Hiç kimsenin evine girmedim, hiç kimsenin evine kamera yerleştirmedim. Dava dosyasındaki görüntüler benim elime, kimliği belli olmayan kişilerin mail atması ile geçmiştir. Dolayısı ile tarafımca asla bir gizli çekim söz konusu değildir. Kanıtlar arasında kimliği belli kişilerce "Çocuğunuzu kurtarın" başlığı altında ihbar mailleri de bulunmaktadır. Tek düşüncesi evladı olan bir baba olarak ise görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim. Çocuğumun annesinin de bulunduğu görüntüleri kamuya sızdıranlarla da hukuk önünde hesaplaşacağımın bilinmesini istiyorum..

Dava dosyasının şahitlerini telefonla arayarak tehdit edenler ya da rüşvet teklif edenler, küçücük bir çocuğun gerçek mağduriyetini hiçe sayarak mağduru oynayanlardır. Bu konuda herkes hukuk önünde hesap verecektir. Çocuğumun bulunduğu ev ya da ortamda yaşananlar, cinsel yönetim duyarlılığıyla görmezden gelinecek şeyler değildir. Bir çocuğun gözünün önünde onun dengesini ve psikolojik gelişimini zedeleyecek davranışta bulunan kişilerle ilgili tek bir açıdan bakılarak yaratılan mağdur algısını ve konuyu "cinsel yönetim" düzleminde basitleştiren "algı yönetimini" bir kenara bırakarak, çocuğun yaşadıkları ve babanın ruh halini de düşünerek konunun değerlendirilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

Kimseye zarar vermek gibi bir düşüncem yok, tek derdi evladı olan bir babayım. Söz konusu evladı olunca sadece "onu" düşünecek her baba gibi!"

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!
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Anahtar Kelimeler:
mustafa ceceli cengiz semercioğlu İntizar sinem gedik

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BIRAK GİT BU İŞLERİ CECELİ, AYIPTIR YAPTIĞIN NE OLURSA OLSUN O SENİN ESKİ EŞİN ÇOCUĞUNUN ANNESİ BUNU YAPMAN ÇOK AYIP ÇOK.
İsimsiz mailler gelmişte bilmem ne.. Biz de yedik.. Sen herkesi kendin gibi salak mı sanıyorsun? Hadi görüntü geldi.. Basına sızdırarak çocuğunun psikolojisini mi düzelttin?
en doğrusunu yapmışsın kamuoyunda öyle dümenler dönüyor ki bu sapkın durumu yaratanları sanki mağdur durumuna düşürdüler kimsenin cinsel tercihi kimseyi ilgilendirmez bu bir hastalık olabilir lakin bunu çocuğun gözü önünde yaşıyorsan ki Cecelinin açıklamalarına bakılırsa öyle ozaman durum değişir yabancılarda gayet normal karşılanan bu tür sapkınlıklara bizleri de farkındalık yaparak alıştırmaya çalışıyorlar oyuna gelmeyin dikkat edin.
SÖZDE BÜTÜN DİNLER İNSANOĞLUNA AYAR VERMEK İÇİN UYDURULMUŞ HİKAYELERDİR.JAPONLARDA İNANÇ YOK PEYGAMBER YOK.DÜNYANIN EN ONURLU VE TERBİYELİ İNSANLARI.BİZ TÜRKLERLERDE ESKİDEN ŞAMANİST BUDİST BİR DİNE GÖKTANGİRİYİ İNANIYORDUK.BU ARAPLAR AYARIMIZI BOZDULAR.
olan yalancı pe........ utanmadan birde diyorsun ki kimliğini bilmediğim biri meil atmış demek ki bu zamana kadar mahrem yerlerini gözetleyen var git onlardan da şikayetçi olsana
çok yapmaciksin sevilmiyorsun ceceli
Hadi geçin bulnları sizin dininiz imanınız para şöhret sizin için başka önemli şeyler yok maal anlatmayın millete sizi haber deyip taşıyan muhabirlerede gazatelerede lanet olsun
Gerçekten çok zor bir olay allah kimsenin başına vermesin ben adalete güveniyorum yargı bu işi çözecektir
senin ki benden kara demek istemiş
bunlar Oktar operasyonundan sonra ortaya çıktı nedense ?
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