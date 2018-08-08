MAGAZİN

Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Mahkeme reddetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

İNTİZAR’ın aleyhinde aldırdığı koruma kararına itiraz eden Mustafa Ceceli, mahkemeden “ret” yanıtı aldı.

Mustafa Ceceli'ye büyük şok! Mahkeme reddetti

Ünlü şarkıcı, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’a 2 ay süreyle kendisine yaklaşmaması için karar çıkartmıştı. Ceceli’nin bu kararına karşı İntizar da 2 aylık koruma kararı aldırmıştı.

İntizar’ın aldırdığı karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Mustafa Ceceli’nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Karşı tarafın ifadeleri yalandır. Mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Karşı taraf ile müvekkilin eşi arasındaki ilişki 3. şahıslar açısından tehlike oluşturmaktadır. Mahkemenin müvekkil aleyhine verdiği karar kaldırılsın.” ancak mahkeme Ceceli’nin itirazını reddetti.


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