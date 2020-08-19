Mustafa Cengiz'den tepki çeken açıklama: Ali Koç'a sempatim var

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı yeni transferlerini basına tanıttı. Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİ İSTEYEN OYUNCUYLA BİRLİKTE OLURUZ"

Cengiz,"Lansman yapıyoruz. Adam 60 milyon para vermiş. Ali Veli ne olacak, transfer ne olacak? Cevap veriyorsun, diyorlar bu başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor. Cevap vermiyorsun, bak bak bak cevabı yok diyorlar. Herkes kendi destanını yazar.40 kere söyledim, biz Galatasaray olarak, bizi isteyen oyuncuyla birlikte oluruz. Biz teknik ekibimizle birlikte, scoutlarla birlikte en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz.Biz Galatasaray olarak 40 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa, biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün futbolcular, bütün sporcular değerli." dedi.

"LİMİTLERDEN NİYE RAHATSIZ OLAYIM"

Cengiz,"Bizi tehdit ediyorlar. Limite karşı çıkıyorsun diyorlar. Benim rakibim en iyileri alsın. Ben çıtayı yükselteyim, kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben o kadar güçlüyüm. Fakat, orada bir kural var, kırmızı yeşil ışık var, kilometre tahditi var.Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Benim rakibim ne kadar güçlüyse, ben o kadar güçlüyüm. Ama bir kural var. Ben buna uyarım, uymazsam anarşi ve kaos olur. Orada devlet yoktur. Ben kurallara uyarım." dedi.