Mustafa Cengiz'den tepki çeken açıklama: Ali Koç'a sempatim var

"ALİ KOÇ'A BÜYÜK SEMPATİM VAR"

Cengiz,"Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur? Başkanıyla ne işim olur? Aksine Ali Koç'a karşı sempatim var.Hastane yapmışlar, biz de orda bedava tedavi görmüşüz. İsterdim ki çıkıp buna dair bir şeyler söylensin. Biz gerekirse kafamıza kurşun sıkıp gitmesini biliriz." dedi ve bu sözleri Galatasaraylı taraftarlarlar tarafından sosyal medyada tepki ile karşılandı.

"CUMHURBAŞKANI İLE 1 SAAT GÖRÜŞTÜM"

Cengiz,"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. 1 saat görüştük evet. Ben 68 kuşağıyım. Çok siyasi ile görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim. Sadece futbola değil, her şeye her branşa hakim.Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum.Efendim yok gitti Cumhurbaşkanı’na biat etti. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Bunlar yakışmıyor. Neden biz bir taşı alıp bir yerden bir yere götürene zamanında teşekkür etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görüşmemizin de özeti budur." ifadelerini kullandı.