Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Denizli, Kasımpaşa'nın ligdeki kötü durumunda istifa etmeyi düşünmediğini ifade ederek, bazen dokunun tutmadığını ancak bu durumda bırakacak hali olmadığını dile getirdi. Meslekte 30 yılı geride bıraktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, ligde bir takımı şampiyon olarak ilen etmenin daha erken olduğunu, 29-30'uncu haftaları beklemek gerektiğini söyledi.

Trabzonspor maçının devre arasında midesinde bir sıkıntı yaşadığını ifade eden Mustafa Denizli, "Geçen hafta enteresan bir maç oldu. Her maçımız heyecanlı geçiyor, son haftalarda da kazanamamanın getirdiği baskı bizi her maçta ayrı bir strese sokuyor. Ben 30 yıldır o stresi yaşıyorum. Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı. Dolayısıyla üzüntümüz fazla. Midemde bir yanma oldu, Devre arasına giderken de doktora bana midem için bir şey verdi. İçeriye gidince de hocam tansiyonuna da bir bakalım dedi. Hocam bu bayağı yüksek, riskli bir şey neticede her şey önemli ama sağlık daha önemli. Bir baktıralım, check edelim onun tavsiyesi üzerine gittik. Bunlar benim her hafta, yıllardır yaşadığım şeyler. Burada üzüntümüz, reaksiyonumuz fazla oldu. Daha öncede 1988 yılında mide kanaması geçirmiştim ben" diye konuştu.