Mustafa-Emina Sandal çifti boşandı! İşte detaylar

Taraflar mahkemede boşanma isteklerini bir kez daha tekrarladılar. Türk Medeni Kanunu’nun 166’ıncı maddesine göre “evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle” boşanmalarına karar verilmesini istediler. Emina Sandal duruşmada çocukların velayetinin kendisinde olacağını belirtti. Mustafa Sandal’ı da avukat Aydın Kurban temsil etti.

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 3.5 yıllık beraberliğin ardından 13 Ocak 2008’de Lest Ottomans Otel’de hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliliğinden iki çocukları oldu. Basında çiftin ayrılacakları yönünde haberler yapıldı. Davayı Emina Sandal açtı. Emina Sandal’ın avukatı Salim Baki şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Avukat Baki, boşanma dilekçesiyle birlikte boşanma protokolünü de mahkemeye sundu. Çift saat 13.40 sıralarında adliyeye geldi.

SIRBİSTAN’DA 250 BİN AVROYA EV ALACAK

Mahkemeye sunulan boşanma protokolüne göre çiftin 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Müşterek çocuklar ile baba Mustafa Sandal arasında belirli günlerde şahsi ilişki tesis edilecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri’ndeki evin üçte iki hissesi Emina Sandal’a devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle müşterek en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal’a üçte ikisi Emina Sandal’a ödenecek. Emina Sandal’a ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları müşterek çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak.

Hürriyet'in haberine göre;Çubuklu Vadi Evleri’ndeki ev satılıncaya kadar Emina Sandal bu evde oturmaya devam edecek. Eğer Emina Sandal evde oturmak istemeyip kiralanması halinde kira bedelinin tamamı Emina Sandal’a ödenecek. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en az 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emina Sandal adına Sırbistan’da 250 bin avro değerinde bir konut satın alacak.

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