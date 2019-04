Mustafa Kaplan: Camia ve taraftar bize destek olsun

Kaplan, "Ankaragücü'nde Cemal Aydın ve Mehmet Yiğiner bize güvenerek 10 yıl bu görevleri veriyorsa, bu kulüpte 10 yıl durduysam, 10 yıl da Gençlerbirliği'nde görev aldıysam demek ki yaptığımız iyi işlerden dolayı insanlar bizi uzun süre her iki kulüpte de tuttular. Çalıştığım başkanlarla da son derece güzel geçmişim oldu. İlhan Bey'den çok şey öğrendim, Cemal Bey'den, Mehmet Yiğiner'den, Arif Ölmez'den, Arda Çakmak'tan da çok şey öğrendim" dedi.

"BEN RİSKİ SEVEN BİR ADAMIM"

Uzun yıllar Ankara takımlarında çalıştığını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, "Ben antrenörlük hayatımda Ankaragücü'ne ilk 1999 senesinde Ersun hoca ile birlikte gelmiştim. O dönemde tabii, Süper Lig'de oynayan güzel bir takımımız vardı. Taraftarı ile birleşen başkanı, yönetimi ile her şeyi güzel bir Ankaragücü vardı. Her şey iyi gidiyordu, ama sonra olumsuzluklar başlayınca takım düşmüştü. O dönemde ben gelen teknik direktörlere yardımcı antrenörlük yaptım. Gençlerbirliği ile de uzun yıllar Süper Lig'de çalıştım. Hacettepe'de de yaklaşık üç buçuk yıl çalıştım. Bir dönemde Giresunspor'a gitmiştim. Ama daha sonra İlhan ağabeyimiz, rahmetli başkanımız bir telefonu ile 'Hacettepe küme düşüyor benim senin üzerinde biraz emeğim varsa geleceksin' dedi. Biz de o zaman Giresunspor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Bozboğan'dan izin aldık. İlhan bey de aradı ve izin aldı, öyle geldim. Ben riski seven bir adamım, bir dönem ismimizi nöbetçi hoca olarak koymuşlardı ama ben hiçbir zaman gocunmadım. Eğer Ankaragücü'nde Cemal Aydın ve Mehmet Yiğiner bize güvenerek 10 yıl bu görevleri veriyorsa, bu kulüpte 10 yıl durduysam, 10 yıl da Gençlerbirliği'nde görev aldıysam demek ki yaptığımız iyi işlerden dolayı insanlar bizi uzun süre her iki kulüpte de tuttular. Çalıştığım başkanlarla da son derece güzel geçmişim oldu. İlhan Bey'den çok şey öğrendim, Cemal Bey'den, Mehmet Yiğiner'den, Arif Ölmez'den, Arda Çakmak'tan da çok şey öğrendim. Biz o dönemki başkanlarla her türlü iletişimimizi iyi kuruyorduk. Murat Cavcav ile de kısa bir süre çalıştık" şeklinde konuştu.