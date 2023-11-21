"Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün cesur pozu nefesleri kesti

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki kıyafet seçimleri sayesinde "Dünyanın en seksi taraftarı" lakabının sahibi olan Ivana Knöll unvanının hakkını sonuna kadar veren paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak ise Las Vegas'ta süper mini elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll, taş detaylarından oluşan süper mini elbisesiyle tuvalet aynasının karşısına geçerek poz verdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Knöll tam not almayı başardı. Fenomen ismin pozu hayranlarına "Vegas'ta olan Vegas'ta kalmadı" dedirtti.