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    4. "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün cesur pozu nefesleri kesti

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün cesur pozu nefesleri kesti

    21.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede gündem yaratmayı başaran yeniden Instagram'ı salladı. Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll bu kez kırmızı pullu elbisesiyle Las Vegas'ta çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın ilgisini topladı.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki kıyafet seçimleri sayesinde "Dünyanın en seksi taraftarı" lakabının sahibi olan Ivana Knöll unvanının hakkını sonuna kadar veren paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak ise Las Vegas'ta süper mini elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll, taş detaylarından oluşan süper mini elbisesiyle tuvalet aynasının karşısına geçerek poz verdi.

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Knöll tam not almayı başardı. Fenomen ismin pozu hayranlarına "Vegas'ta olan Vegas'ta kalmadı" dedirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
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