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    4. Mustafa Kemal Atatürk'ün sesini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı! 5 yaşındaki kızın verdiği tepki sosyal medyada gündem yarattı

    Mustafa Kemal Atatürk'ün sesini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı! 5 yaşındaki kızın verdiği tepki sosyal medyada gündem yarattı

    28.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun Atatürk'ün sesini ilk kez duyduğu anlarda gözyaşlarına hakim olamaması gündem yarattı. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Derya Demircan isimli anne 'Bizim ulu önderimiz kim?' diye sorduğu kızından 'Atatürk' cevabını aldı. Ardından ise Kumsal isimli kızına 'Hiç Atatürk'ün sesini duydun mu?' diye sordu ve 'Anlderyakumsal' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 5 yaşındaki kızı Kumsal'a Atatürk'ün sesini dinletti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Daha önce hiç Atatürk'ün sesini duymamış olan kızına anne Atatürk'ün sesinden 'Mağusa Limanı' türküsünü açtı. Kumsal'ın duygulanarak verdiği tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise videoya konu olan sesin gerçekten Atatürk'e ait olup olmadığını sordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yapay zekayla oluşturulduğunu söyledi. Diğer bir kısmı ise küçük kızın duygulanarak verdiği tepkiyi takdir ettiklerini dile getirdi.

    Atatürk'ün videosu gündemde! “Gerçek gibi” Atatürk'ün videosu gündemde! “Gerçek gibi”

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