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Mustafa Kemal Atatürk’ün yapay zekayla 4K kalitesine yükseltilen videosu sosyal medyada gündem oldu! “Gerçek gibi”

11.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka kullanılarak pek çok tarihi fotoğraf ve video yeniden renklendiriliyor. Yapay zeka kullanılarak görüntüleri en çok yeniden renklendirilen isimlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Son olarak Atatürk’ün renklendirilen bir videosu sosyal medyada gündem olmayı başardı.

“Fadex” isimli bir Twitter hesabı tarafından oluşturulan çalışmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzun yıllar önce çekilen bir videosu yapay zeka sayesinde 4K kalitesine yükseltildi. Yeniden renklendirilen 11 saniyelik video kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Gerçek gibi” yorumunu yaparken bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz duygulandım” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sanki aramızda gibi” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk

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