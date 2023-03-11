Mustafa Kemal Atatürk’ün yapay zekayla 4K kalitesine yükseltilen videosu sosyal medyada gündem oldu! “Gerçek gibi”

“Fadex” isimli bir Twitter hesabı tarafından oluşturulan çalışmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzun yıllar önce çekilen bir videosu yapay zeka sayesinde 4K kalitesine yükseltildi. Yeniden renklendirilen 11 saniyelik video kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Gerçek gibi” yorumunu yaparken bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz duygulandım” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Sanki aramızda gibi” ifadesini kullandı.