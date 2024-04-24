Mustafa Keser'in o sözleri İbrahim Tatlıses'i çok kızdırdı! "Kör ol ama nankör olma"

Mustafa Keser, bu kez 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Fatih Kısaparmak’ı hedef alarak sert ifadeler kullandı.

"Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı. Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var" diyen Keser devamında şunları söyledi:

"O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz. Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Yüzüne konuşabileceğim laflar bunlar, ben arkadan konuşmam. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor."

"BANA KONUŞAMAZ, ÖNLEMİMİ ALDIM"

İbrahim Tatlıses, bu sözler üzerine TV8'de ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına bağlandı. Ünlü türkücü, canlı yayında meslektaşına şu sözlerle sert çıktı:

"Mustafa Keser'e sorun, onu sahneye çıkaran kim? İlk kez Kanal 6’daki 'İbo Şov'a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Hadi bu soruyu ona sorun. Zamanında bana da konuşur gibi oldu ama önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum. Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ancak tüm bu sanatçılar için söylediklerini hadsizlik olarak değerlendiriyorum. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Nankörleri hayatım boyunca sevmedim."







