MAGAZİN

Mustafa Sandal: Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından kayak takımıyla birlikte yaptığı çalışmadan görüntüler paylaştı.

Mustafa Sandal: Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde tam 17 yıl sonra oluşturulan ve tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu ekibin üyelerinden biri olan şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

mustafa-sandal-ic

Sandal son olarak hesabından yaptığı paylaşımda ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmalar yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sandal bu karenin altına: “Yeni bir takımız doğru! Bazen saçma sapan hatalar yapıyoruz ve bıkmadan usanmadan tekrar deniyoruz. Ah şu Türkiye aşkı var ya! Onun sevdasıyla canını dişine takan bir ekip olduk, ben en çok ona seviniyorum! Ahenk bizim işimiz… Ne Mutlu Türküm diyene… Sevdanız üstümüzde olsun” notunu düştü.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'
Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendiŞebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Mustafa Sandal ve Emina Jahovic Mustafa Sandal kayak

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Mustafa Cengiz'e şok! G.Saray seçime gidiyor

Mustafa Cengiz'e şok! G.Saray seçime gidiyor

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki transparan tercihiyle olay oldu! Tepkilere yanıt verdi

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendi

Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlendi

Rihanna'dan çok iddialı pozlar!

Rihanna'dan çok iddialı pozlar!

Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

Erkenci Kuş dizisinde flaş ayrılık! Sezon sonu veda edecek

Erkenci Kuş dizisinde flaş ayrılık! Sezon sonu veda edecek

Derin dekoltesi dikkat çekti

Derin dekoltesi dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.