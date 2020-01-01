Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve oğulları yeni yılı birlikte geçirdi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, bir buçuk yıl önce boşanmış olmalarına rağmen, hem çok iyi arkadaş kaldılar hem de çocukları için sık sık bir araya geliyorlar. Geçen hafta büyük oğulları Yaman’ı yalnız bırakmamak için Erzurum’a giden ikili, dün geceyi de yine birlikte geçirdi.

Ailece yeni yılı kutlayan Sandal ve Jahovic, çocuklarıyla fotoğraf çekildi. Mustafa Sandal bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve “İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz” dedi.



