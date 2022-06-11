Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup düğün yaptı! Düğüne Doğu Demirkol damga vurdu

2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sandal, Melis Sütşurup ile hayatını birleştirmişti. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti.

Çiftin düğünü bu akşam Marmaris'te gerçekleşti. Sandal ve Sütşurup'u bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Düğünde nikah memuru kılığına giren ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle davetlileri güldürdü.

4 YIL ÖNCE BOŞANDI

Ünlü şarkıcı 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.





