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Mustafa Sandal'ın Cansu Taşkın'la konuşmaları ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'ın cesur paylaşımlarıyla olay olan Cansu Taşkın'la konuşmaları ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın, katıldığı 2. Sayfa programında Mustafa Sandal'ın, boşandıktan hemen sonra kendisine mesaj attığını söyledi.

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MUSTAFA SANDAL'LA KONUŞTUĞUNU İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz günlerde hesabı hacklenen Cansu Taşkın, Mustafa Sandal'la önce Instagram'dan konuştuğunu daha sonra whatsapptan konuşmaya devam ettiklerini söyledi.

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SAADETTİN SARAN'IN DA MESAJ ATTIĞINI SÖYLEDİ

Cansu Taşkın Mustafa Sandal'ın kendisiyle görüşmek istediğini fakat görüşmediğini söyledi.

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"AŞK ACISI ÇEKTİĞİM İÇİN KONUŞMAYLA SINIRLI KALDI"

Cansu Taşkın o dönem aşk acısı çektiği için Mustafa Sandal'la görüşmelerinin mesajlaşmayla sınırlı kaldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Saadettin Saran Cansu Taşkın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne mustafa sandal ne saadettin saran'ın cansu taşkın kalitesinde biriyle işi olmaz. Bırak mesaj atmayı yolda görse kafasını çevirir. Parayla internette kendi reklamını yaptırmaya çalışan bi baltaya sap olamamış bir bayandan da fazlasını beklememek gerek
bu ne terbiyesizliktir ya.ülkede kendisine sanatçı,iş insanı denilen adamlar;yaşadıkları topluma karşı sorumludurlar!tren-tren oynuyorlar adıda çapkınlık oluyor,düpedüz namussuzluktur bunun adı!o onun karısıyla,bu öbür aşüfteyle bu nedir ya?
bunlar ne kadar geniş kim kimin karısıyla birlikte belli değil namussuzlar.
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