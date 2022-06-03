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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında ve nereli?

03.06.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi. Bunun ardından Melis Sütşurup'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ikilisi 2018'den beri aşk yaşıyor. Peki Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Peki Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup 1989 doğumludur ve 33 yaşındadır. Butik sahibi Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir erkek çocuğu bulunuyor.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında ve nereli?

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Şarkıcı Mustafa Sandal 52 yaşındadır. 2008-2018 yıllarında Emina Jahović ile evli kaldı. Bu evlilikten Yaman Sandal ve Yavuz Sandal adında iki çocuğu bulunuyor. Sandal'ın çok sayıda hit parçası bulunuyor. Mod, Aşka Yürek Gerek, Araba şarkılarını seslendirdi.

İlk stüdyo albümü Suç Bende ile büyük başarı yakalayan Sandal, müzik piyasasındaki başarısını ilerleyen yıllarda da devam ettirdi. 2011-2013 yıllarında O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda yer aldı.

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Mustafa Sandal
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