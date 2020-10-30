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Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden!

30.10.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden!

Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile birlikte Etiler'de görüntülendi. İlişkilerine bir şans daha veren çift, muhabirlerin, "Maddi, manevi sorunlarınız vardı. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile birlikte Etiler'deki bir restoranttan çıkarken objektiflere yansıdı.

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AŞK YENİDEN

Çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği görüldü.

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Bir süredir birlikte olduğu öğrenilen ikili, mekan çıkışı muhabirlerin, "Maddi, manevi sorunlarınız vardı. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Çift, daha sonra Sandal'ın Ulus'ta bulunan evine gitti.

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Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Ayrılığın ardından Sandal, verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti.

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"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

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Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz.

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Ayrılık sebebi olarak, Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal'ın boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
polemik yapmada açıkla, alla alla kadına bak yaa

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