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Mustafa Sandal: Üzülmeyin, biz çok mutluyuz

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal, Emina Jahovic’ten boşandığı için üzülen hayranlarına, “Üzülmeyin, biz çok mutluyuz. O çocuklarımın annesi ve her zaman kıymetlimdir” yanıtını verdi

Mustafa Sandal: Üzülmeyin, biz çok mutluyuz

Mustafa Sandal, önceki akşam Twitter’dan takipçilerinin sorularını cevapladı. Genç neslin yetenekli müzisyenlerinden Eypio ile Reset şarkısına düet yapan Mustafa Sandal, 2.5 saat süren Soru-Cevap’ta samimi açıklamalar yaptı.

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Geçen ay 10 yıllık eşi Emina Jahovic’ten boşanan sanatçı, üzülen hayranları için, “Üzülmeyin, biz çok mutluyuz. O benim çocuklarımın annesi, her zaman kıymetlimdir” cevabını verdi.

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“Tekrar evlenecek misiniz?” sorusuna ise Mustafa Sandal, “Şu an için öyle bir düşüncem yok. Ancak büyük konuşmamak gerekiyor bu hayatta! Şimdilik böyle çok iyiyim” diyerek yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Emina Jahovic

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