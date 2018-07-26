Mustafa Sandal: Üzülmeyin, biz çok mutluyuz

Mustafa Sandal, önceki akşam Twitter’dan takipçilerinin sorularını cevapladı. Genç neslin yetenekli müzisyenlerinden Eypio ile Reset şarkısına düet yapan Mustafa Sandal, 2.5 saat süren Soru-Cevap’ta samimi açıklamalar yaptı.

Geçen ay 10 yıllık eşi Emina Jahovic’ten boşanan sanatçı, üzülen hayranları için, “Üzülmeyin, biz çok mutluyuz. O benim çocuklarımın annesi, her zaman kıymetlimdir” cevabını verdi.

“Tekrar evlenecek misiniz?” sorusuna ise Mustafa Sandal, “Şu an için öyle bir düşüncem yok. Ancak büyük konuşmamak gerekiyor bu hayatta! Şimdilik böyle çok iyiyim” diyerek yanıtladı.

