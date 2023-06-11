"Mustafa Tohma beni aldattı" demişti! Seren Serengil'den olay gönderme: "Başkalarınınkine göz dikmeyin!"

Ünlü şarkıcı Seren Serengil dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile birlikteliği tam gaz süren ünlü şarkıcının paylaşımı gündem oldu.

SEREN SERENGİL'DEN GÖNDERMELİ MESAJ: "ANCA MACERASI OLURSUNUZ"

Seren Serengil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başkalarınınkine göz dikmeyin. Saçını taklit edin, giyimini edin. Ama onu seven, o olduğu için sevmiştir.

"ASLI VARKEN TAKLİDİNİ NE YAPSIN?"

Her gün kendinizi benzetseniz de o olamazsınız. Anca macerası olursunuz. Aslı varken taklidini ne yapsın? Bulgurdan olmayın..."

NE OLMUŞTU?

Mustafa Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren Seren Serengil, Nisan ayında yaptığı açıklamada aldatıldığını iddia etmiş ve çift bu açıklamanın ardından ayrılmıştı.

"1.5 aydır birisiyle gizli gizli telefon konuşması yapıyordu. Tavırları da değişmeye başlamıştı. Ama o bunu inkar etti" diye Seren Serengil açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Arkadaşımın kocasının mevliti esnasında tanıştığı ortak arkadaşımla işi bu noktaya getirmeleri çok yakışıksız. Mustafa Rahman Tohma’nın beni aldattığı kişi bize yakın sitede oturuyor. Aldatmayı kabul etmiyorum. Bu kadının ismini vermeyeceğim. O kadın evli. O da kendi kocasına hesap vermeli”

4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'dan önce ayrılan bir süre sonrada barışma kararı alan Seren Serengil, sevgilisiyle baş başa tatile çıkıp aşk tazelemişti.

