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Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı!

28.11.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun (63) yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Snob Magazin'in haberine göre; İki hafta önce önce Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.

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Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

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Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

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