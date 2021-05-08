MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti

08.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Üstündağ eski eşi Ecem Özkaya’nın “Gönül Dağı” dizisindeki partnerini tehdit etti: O fotoğraf kalkacak, üzülürsün

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti

Bodrum’da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla adından söz ettiren Mutafa Üstündağ’ın mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya’nın “Gönül dağı” dizisindeki partneri Ferdi Sancar’ı da geçen aylarda tehdit ettiği ortaya çıktı.

Magazin Hattı programının haberine göre Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya’yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

gonul-dagi-ferdi-sancar-cover

Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar’a sosyal medyadan, içinde ağır sinkaflı küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

10-yillik-esi-ecem-ozkaya-dan-bosanan-mustafa-ustundag-dan-mekke-paylasimi_1578646460

KÜFÜR DOLU TEHDİT

“Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Işıl Yücesoy anneanne oldu Işıl Yücesoy anneanne oldu
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Kumarhane baskınında ilginç HES kodu detayı

Kumarhane baskınında ilginç HES kodu detayı

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltına alındı

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hayat kısa memeler sarkıyor

Hayat kısa memeler sarkıyor

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.