Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti

Bodrum’da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla adından söz ettiren Mutafa Üstündağ’ın mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya’nın “Gönül dağı” dizisindeki partneri Ferdi Sancar’ı da geçen aylarda tehdit ettiği ortaya çıktı.

Magazin Hattı programının haberine göre Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya’yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar’a sosyal medyadan, içinde ağır sinkaflı küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

KÜFÜR DOLU TEHDİT

“Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..”

