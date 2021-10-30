Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle fenomen olan ve daha sonra filmi çekilen Mustafa Üstündağ, önceki akşam Zoraki Misafir filminin galasına katıldı. Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı filmin galasında boy gösteren oyuncu, yüzüğüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

OĞLUNUN DİŞİNİ YÜZÜK YAPTIRDI

Taktığı aksesuarlarla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını söyledi. Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyleyen Üstündağ, çocuğuna olan düşkünlüğünden bahsetti.

