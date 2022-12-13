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Müstakbel sevgilisinde tek bir kriter arıyor! OnlyFans fenomeni Mikaela Testa sınır tanımadı ölçü verdi

13.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popüler olmayı başaran Mikaela Testa başarısız geçen ilişki deneyimlerinden sonra bir arkadaşlık sitesine yöneldiğini itiraf etti. Müstakbel sevgilisini arayan Testa en önemli kriterinin cinsel organ boyutu olduğunu söyleyerek şaşkına çevirdi.

Müstakbel sevgilisinde tek bir kriter arıyor! OnlyFans fenomeni Mikaela Testa sınır tanımadı ölçü verdi

Gerçek aşkı bulmanın kendisi için zor olduğunu ve yaşadığı kötü ilişki deneyimlerinden sonra doğru kişiyi aramak için kendisine kriterler belirlediğini dile getiren sosyal medya fenomeni Mikaela Testa en önemli kriterini açıkladığında ise takipçilerini şaşırtmayı başardı.

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Arkadaşlık sitesindeki profilinde Testa, “Ben 170 cm boyundayım. Sadece 180 cmden daha uzun ve en az 17 cm olan erkeklerden hoşlanırım. Bir ruh eşi arıyorum ve o ruhtan değilseniz uğraşmayın. Ayrıca benimle dünyayı dolaşabilmek için işsiz olman gerekiyor. OnlyFans yapıyorum ve böylece ikimizi de destekleyebilirim” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kriterlerini eleştirirken diğer bir kısmı ise maddi imkanlar sunduğu için olumlu yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu resmen bir iş teklifi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu teklife kim hayır gidebilir ki?” yorumunu ekledi.

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