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  4. Müstehcen bulunan kıyafetlerle sokakta dolaşmıştı... Kanye West ile Bianca Censori gündemden düşmüyor!

Müstehcen bulunan kıyafetlerle sokakta dolaşmıştı... Kanye West ile Bianca Censori gündemden düşmüyor!

30.11.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Son dönemde gündemden düşmeyen Kanye West ile Bianca Censori, geçtiğimiz ay İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu. Ünlü çift yine gündem olacak tarzlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West, son olarak müstehcen davranışlarıyla gündem oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı ve evli olduğu iddia edilen Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı. Bu hali günlerce konuşulan ünlü çiftten Censori'nin sokaktaki müstehcen tarzı da tepki çekmişti.

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Bianca Censori bu sefer de eşi Kanye West ile Dubai'de katıldığı bir akşam yemeğinde hayvan şeklinde bir yastık tutarken görüntülendi.

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Yine adından söz ettiren genç kadına "Hiç sağlıklı değil bu kadın", "Yine şaşırtmamış" yorumları geldi.

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Kanye West Kim Kardashian
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