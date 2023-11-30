Müstehcen bulunan kıyafetlerle sokakta dolaşmıştı... Kanye West ile Bianca Censori gündemden düşmüyor!

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West, son olarak müstehcen davranışlarıyla gündem oldu.

Bir süredir aşk yaşadığı ve evli olduğu iddia edilen Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı. Bu hali günlerce konuşulan ünlü çiftten Censori'nin sokaktaki müstehcen tarzı da tepki çekmişti.

Bianca Censori bu sefer de eşi Kanye West ile Dubai'de katıldığı bir akşam yemeğinde hayvan şeklinde bir yastık tutarken görüntülendi.

Yine adından söz ettiren genç kadına "Hiç sağlıklı değil bu kadın", "Yine şaşırtmamış" yorumları geldi.





