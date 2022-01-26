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Müstehcen fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok istenilen pozunu açıkladı

26.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplatan Alman model Mara Inkperial, sosyal medya hesabından yayınladığı seksi pozlarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim hayranların en çok istediği pozun ayakları olduğunu ve o fotoğrafların kendisine binlerce dolar kazandırdığını söyledi.

Müstehcen fotoğraflarını satan modeli şaşırtan talep! En çok istenilen pozunu açıkladı

Alman model Mara Inkperial, vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattıktan sonra yayınladığı fotoğraflarla popüler olmayı başardı. Fotoğrafları yüz binlerce beğeni alan model bazı hayranlarının kendisinden özel pozlar istediğini itiraf etti. Hayranlarının isteği üzerine Inkperial, müstehcen fotoğraf ve videoların satıldığı siteye üye olup pozlarını satmaya başladı. Ünlü isim en çok ayaklarının fotoğraflarının istenildiğini açıkladı.

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BİNLERCE DOLAR KAZANDI

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Ayaklarının fotoğraflarını çekerek site üzerinden satışa sunan Mara Inkperial, aylık olarak binlerce dolar gelir elde etmeyi başardı. Binlerce beğeni alan pozlarının sonrasında Mara Inkperial, “Hayranlarım en çok ayak fotoğraflarımı beğeniyor ve istiyor. Onlar için özel çekimler yapıyorum” dedi.

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Mara, sayfasında sadece dövmeli fotoğraf satmadığını ayrıca vücudunun özel yerlerinin de fotoğraflarını sattığını söyledi.

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