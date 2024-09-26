'Müstehcenlik' suçundan tutuklanmıştı! Jahrein'den oyuncu Elçin Sangu'ya suç duyurusu

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç isimli yayıncı geçtiğimiz haftalarda 'müstehcenlik' suçlaması ile tutuklanmıştı. Jahrein, aylar önce oyuncu Elçin Sangu ile X platformunda atmıştı. Sangu, bu atışmada yer alan bir ifadesinden dolayı Jahrein'in kendisine suç duyurusunda bulunduğunu paylaştı.

ATIŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce Elçin Sangu'nun fotoğrafını paylaşıp kendisine sataşan Jahrein ünlü oyuncudan "Tamam kral en çok sen oynuyorsun en iyi sensin tamam şahanesin tamam" yanıtını almıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından bu paylaşıma "Yine zorbalayacak bir kadın bulmuş. Keşke hiç muhattap olmasaydınız." yorumu gelmiş ve Sangu da "Gamer'ın çomarına denk geldik" yanıtı vermişti. Bu diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.

JAHREİN'DEN ELÇİN SANGU'YA SUÇ DUYURUSU

Ünlü oyuncu Elçin Sangu X hesabından yaptığı paylaşım ile Jahrein isimli yayıncının kendisine suç duyurusunda bulunarak dava açtığını duyurdu. Sangu, suç duyurusu kağıdını paylaşarak, "Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik." notunu düştü.

Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik. pic.twitter.com/EP5uLSY7mn — Elçin Sangu (@elcnsng) September 26, 2024

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Elçin Sangu, Jahrein'in kendisine suç duyurusunda bulunduğunu paylaştıktan hemen sonra göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Ünlü isim "Şimdi oyunuma dönebilirim" notuyla paylaşım yaptı.