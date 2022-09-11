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  4. Müşteri gibi geldi, kasayı boşaltıp gitti! Hırsızı bulmak için bakın ne yaptılar

Müşteri gibi geldi, kasayı boşaltıp gitti! Hırsızı bulmak için bakın ne yaptılar

11.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların dikkat dağınıklığından faydalanarak kasadaki parayı alıp kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kasayı açınca soyulduklarını anlayan çalışanlar, şüpheliyi bulmak için görüntüleri sosyal medyaya yükledi. İşte olayın detayları...

Müşteri gibi geldi, kasayı boşaltıp gitti! Hırsızı bulmak için bakın ne yaptılar

Galata Kulesi yanında bulunan bir büfede 9 Eylül Cuma gecesi müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasa bölümüne geçti. Etrafı kontrol eden şüpheli, kasadaki paraları cebine doldurup oradan ayrıldı.

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Kasayı açınca soyulduklarını anlayan çalışanlar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüpheliyi bulmak için görüntüleri sosyal medyaya yükledi.

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Hırsızlık büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büfeye giren kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açtığı görülüyor. Paraları cebine dolduran şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu hırsızlık
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