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Muştu eş anlamlısı nedir? Muştunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik Türk Edebiyatı Dönemi'nin ve İslamiyet’in Türkçe üzerinde birçok etkisi bulunur. Bu etkilerden biri kültürel etkileşimlerin dilimize Arapça ve Farsça kökenli sözcükler geçmesine olanak sağlamasıdır. Yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları da bulunur ve karşılıkları bu sözcükler yerine kullanılabilir. Farsça kökenli olan muştu kelimesi de dilimizde pek sık kullanılmasa da eş anlamlıları kullanılan bir kelimedir. Peki, muştu eş anlamlısı nedir?

Muştu eş anlamlısı nedir? Muştunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Muştu kelimesinin Farsça "mujde" kelimesinden alıntı olduğu düşünülür ancak muştu kelimesinin etimolojisi tam olarak belli değildir. Dil Devrimi esnasında Türkçe olduğu varsayılmıştır ve "müjde" kelimesinin karşılığı olarak yeniden canlandırılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre muştu kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Sevindiren haber, sava, müjde, erim, beşaret.

Muştu kelimesi cümlelerde gerek sözlü gerek yazılı olarak verilen tüm anlamlarda kullanılabilir. Günümüzde muştu kelimesi eski bir kelime olarak kabul edildiği için genellikle karşılığı olan kelimeler kullanılır. Muştu kelimesinin kullanımı, muştunun eş anlamlısı kelimelere göre daha azdır. İfadelerde genellikle muştu eş anlamlısı kelimeler kullanılır. Muştu kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Muştumu isterim, iş görüşmem olumlu sonuçlandı!
  • Aceleyle odaya girdi, “Sana bir muştum var!” dedi.
  • Üç melek gördüm rüyamda, "Muştumuz var, gel" diye beni çağırdılar.
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Muştu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Farklı yazılan kelimelerin aynı anlama gelmesi durumuna eş anlamlılık denir. Eş anlamlı kelimeler ifadelerimizi çeşitlendirir ve anlamlarını değiştirmeden farklı şekillerde anlatmamızı sağlar. Türkçede bir kelime, durum veya düşünce birden fazla şekilde ifade edilebilir. Özellikle yabancı kökenli olan ya da kökeni belli olmayan sözcükler sıklıkla başka kelimelerle karşımıza çıkabilmektedir.

Eş anlamlı sözcükler farklı yazılıp okunmasına rağmen aynı ya da benzer anlamları taşır. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunabilir. Türkçede eş anlamlı sözcüklerin birbirleri yerine kullanılması oldukça yaygındır. Muştu kelimesi Anadolu ağızlarında sıkça kullanılan, özellikle halk ağzında yer etmiş bir kelimedir. Birçok edebî eserde muştu kelimesine rastlamak mümkündür.

Muştu kelimesinin eş anlamlısı kelimeler hem sözlü hem yazılı olarak muştunun yerine kullanılabilir. Muştu eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Müjde
  • Beşaret
  • Sava
  • Erim
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Muştunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Muştunun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurabiliriz. Muştu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Müjde, nur topu gibi bir kızınız oldu!
  • Onlara müjde vermek için sabırsızlanıyordum.
  • Müjdemi isterim, vize başvurum onaylanmış!
  • Aldığı bu beşaretle tüm gün konağın içinde koşuşturup durmuştu.
  • Köyde savalı haber çok çabuk yayılmış, herkes Fatma'nın çocuğunu ziyarete gelmişti.
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