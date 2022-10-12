Olgun eş anlamlısı nedir? Olgun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olgun sözcüğü Türkçe bir kelimedir. Olgun sözcüğü "ol" fiilinden türemiş bir sözcüktür. "Ol" fiiline eklenen "+gIn" ekiyle türeyen "olġun" kelimesinden evrilmiştir. "Olmuş, yetişkin" anlamında kullanılan olgun kelimesi uzun yıllardır dilimizde varlığını sürdüren bir sözcüktür. Olgun sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir ve fazla kullanılan bir kelime olduğu için olgun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de sıkça kullanılmaktadır. Olgun kelimesinin yerine eş anlamlısı olan kelimeleri koyduğumuzda cümlemizde herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Olgun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Olgun sözcüğü Eski Türkçede daha çok meyveler için kullanılmış bir kelimeyken daha sonra insanlar için de kullanılan bir kelimeye dönüşmüştür. Günümüzde kullanılan anlamı daha çok insanlar için kullanımıdır. Günlük dilde tecrübeli ve ağırbaşlı bireylere olgun kişi denmektedir. Türk Dil Kurumuna göre olgun sözcüğü üç anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamı "yenecek durumda olan meyve"dir. İkinci anlamı "tamamlanmış, iyice işlenmiş yazı ya da düşünce"dir. Üçüncü anlamı ise "ağırbaşlı, tecrübeli ve yetkinlik sahibi olan kişi" anlamındadır.

Olgun eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Olgunun eş anlamlısı olan sözcükler:

Kâmil

Pişkin

Yaşlı başlı

Yetik

Yetkin

Ağırbaşlı

Anlam bakımından olgun sözcüğü yerine bu kelimeleri kullandığımızda anlatım bozukluğu oluşmaz.

Olgunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaygın kullanıma sahip olgun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri cümle içinde kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Olgun sözcüğü ile ve kelimenin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Aklı başında, kâmil bir adam değildi.

En pişkin oyuncular bile bu rolün altından kalkamayabilir.

Yaşlı başlı insanlar toplum içerisinde çok saygı görüyor.

Yetik bir dedeydi, köyde herkes onun sözünü dinlerdi.

Yetkin çalışmaların rağbet görmemesi ülkemiz için kötü bir durumdu.

Büyüdü, serilip serpilince ağırbaşlı bir çocuk oldu.



