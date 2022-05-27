Mutfağınızın baş köşesinde bulunması gereken Samsung Mikrodalga Fırın ve benzersiz özellikleri

Temel olarak yiyecekleri hızlı şekilde ısıtıp pişirmeye yarayan mikrodalga fırınların modellerine göre buz çözme, ızgara gibi pek çok farklı fonksiyonu bulunuyor. Solo kullanım tipinde Samsung MS23F300EEK Mikrodalga Fırın ise kullanıcıların fiyat performans olarak sevdiği ürünler arasında yer alıyor. Haydi, aklınızdaki tüm soru işaretlerini yanıtlamaya yardımcı olacak Samsung Mikrodalga Fırın kullanıcı yorumlarını, özelliklerini, avantaj/dezavantajlarını ve alternatif ürünleri inceleyelim!

Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın

Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın'ın özellikleri

Samsung Mikrodalga Fırın, solo kullanım tipinde ve 23 lt kapasiteye sahip. 12 kg ağırlığındaki ürünün yüksekliği 275 mm, genişliği 489 mm, derinliği ise 374 mm. 6 farklı güç kademesini size sunan fırının 288 mm döner tabla çapında ızgara özelliği bulunuyor. Güç kademelerini sıralamak gerekirse 100W, 300W, 450W, 600W, 700W ve 800W. Çift kontrol düğmesi sayesinde yemek pişirmek ve ısıtmak daha hızlı. Çift kontrol düğmesi, pişirme süresini ve ağırlığı ayarlamanızı ya da en iyi güç ayarını seçmenizi sağlıyor. Bu sayede farklı seçenekleri kullanarak yemeklerinizi daha hassas şekilde pişirebilirsiniz. Üçlü dağıtım sistemi, mikrodalgayı 3 farklı yöne yayıyor. Bu sayede ısı her köşeye erişerek gıdalara farklı yönlerden ulaşıyor. Sonucunda ise her şey çok daha iyi ve eşit şekilde pişiyor. Samsung Mikrodalga özellikleri, kullanıcılara pratiklik ve en iyi verimi sunuyor. 1150 W güç tüketimine sahip ürünün gösterge tipi ise LED (Yeni Amber). Samsung Mikrodalga Fırın özelliklerinden bir diğeri ise buz çözme fonksiyonunun olması. Dijital saati bulunan mikrodalga fırının zamanlayıcısı da bulunuyor. Seramik iç yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebiliyor. "Samsung Mikrodalga Fırın nasıl kullanılır?" sorusunu da yanıtlayalım. Samsung Mikrodalga Fırın kullanımı için ürünün kapağını açın ve döner tablanın ortasına ısıtmak istediğiniz yiyeceği yerleştirin. Kısa sürede ısıtmak istiyorsanız yüksek güç seviyesini, pişirme işlemi yapacaksanız uzun süre ve düşük gücü seçmeniz öneriliyor. Şık ve sade tasarımlı Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın, mutfağınıza uyum sağlayabilir.

Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın'ın avantaj ve dezavantajları

Avantajları:

6 farklı güç kademesi sayesinde farklı ısı ayarlarını size sunuyor.

Buz çözme özelliğiyle donmuş gıdaları kolayca çözüyor.

Çift kontrol düğmesi sayesinde pişirme süresi, ağırlığı ve en iyi güç ayarı seçilip hassas pişirme özelliğinden yararlanılabiliyor.

Üçlü dağıtım sistemi, üç farklı bölgeden ısı yayarak yiyeceklerin her bir bölgesinin eşit şekilde ısınmasını sağlıyor.

İç yüzeyinin seramik olması kolay temizleme imkânı sunuyor.

Dijital saati ve zamanlayıcı avantaj sağlıyor.

23 litrelik iç hacmi, geniş kullanım kapasitesini sunuyor.

Dezavantajları:

Eko modu bulunmuyor.

Sensörlü pişirme, buharla pişirme, otomatik pişirme gibi otomatik programlara sahip değil. Manuel olarak ayarlama yapmak gerekiyor.

Çocuk güvenlik kilidi yok.

Kullanıcılar pişirme işlemini yaparken yiyeceği yaktığını belirtiyor.

Küçük bir mikrodalga fırın istiyorsanız ürünün boyutu kullanışlı olmayabilir.

Izgara fonksiyonu bulunmadığı için kısıtlı kullanıma sahip.

Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın'ı kullananların yorumları

Samsung Mikrodalga Fırın yorumları değerlendirildiğinde ürünün çok fazla kişi tarafından satın alınıp beğenildiği görülüyor. Ürünü kullananların çoğu olumlu yorumlar yapıp memnun kalsa da olumsuz yorumlar da bulunuyor. Öne çıkan yorumlar arasında kalitesinin çok iyi, şık, kullanışlı olduğu ve ürünün işlevini yerine getirdiği yer alıyor. Boyutu konusunda ise farklı yorumlar yapıldığı görülüyor. Kimi kullanıcı boyutunu çok iyi bulurken kimi ise daha küçük olması gerektiğini belirtiyor. Ürünün ısıtmasının ve buz çözmesinin yeterli olduğu fakat pişirme özelliğinin iyi olmadığı, yiyecekleri yaktığı dile getiriliyor. Ayrıca bazı kullanıcılar en yüksek ayarda bile iyi ısıtmadığını söylüyor. Samsung Mikrodalga kullananların bir başka yorumu ise ürünün eğri durduğu yönünde. Kullanıcıların çoğunluğu ürünü beğenip alacak olanlara tavsiye ederken bazı kullanıcılar da biraz daha para verip daha iyi bir ürün alınmasını tavsiye ediyor. Sonuç olarak Samsung Mikrodalga Fırın kullananların yorumlarına genel olarak baktığımızda yorumların beklentiye göre değiştiğini söyleyebiliriz.

Samsung MS23F300EEK Solo Mikrodalga Fırın'a benzer ürünler

1. Electrolux EMS30400OX Mikrodalga Fırın

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5. Brandt GE2302W Mikrodalga Fırın

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6. Arçelik MD 674 Mikrodalga Fırın

Arçelik MD 674 Mikrodalga, özellikleri ve tasarımı ile kullanıcılar tarafından çok sevilen ürünler arasında yer alıyor. 20 litre iç hacme ve 700 W güce sahip solo tipli mikrodalganın ağırlığı ise 10.5 kg. Ürünün buz çözme, pişirme, buğulama gibi fonksiyonlarının yanı sıra zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Mikrodalganın kontrol paneli sayesinde hem program seçimi hem süre ayarı yapabilirsiniz. Kapağında bulunan cam, ürünün içini görmek için kolaylık sağlıyor.