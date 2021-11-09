Mutfakta poz veren Ellie Brown: Senin için çok fazla

Love Island’ın 23 yaşındaki yıldızı Ellie Brown, iddialı bir pozla Instagram’ı altüst etti. Mutfağında dantelli mor iç çamaşırıyla poz veren genç isimin fotoğrafı hayranlarından tam puan aldı.

Ellie Brown fotoğrafını, “senin için çok fazla” notuyla paylaştı. Genç kadının fotoğrafı çok kısa sürede on binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından iltifat dolu yorumlarla doldu taştı.

Geçtiğimiz aylarda aşırı hızdan ötürü ehliyetine el konularak para cezasına çarptırılan Ellie Brown, aynı cezaya ikinci kez çarptırılmış oldu. Ceza puanı artan genç kadın ağustos ayında ehliyetine kavuştu.



