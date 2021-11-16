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Sosyal medyanın yeni fenomeni! Pozlarıyla milyonlarca takipçiye ulaşıyor

16.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karate şampiyonu ve sosyal medya yıldızı Lemy şu anda sosyal medyada bir hayli popüler. Seksi bikinili pozlarıyla merakları uyandıran Lemy, kısa sürede 2.5 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Pozlarıyla milyonlarca takipçiye ulaşıyor

Batı Afrika bölgesinin Sierra Leone ülkesinde doğan sosyal medya yıldızı zor bir çocukluk dönemi yaşadı. Freetown Katliamı'ndan ailesiyle birlikte sağ çıkmayı başaran Lemy, uzun bir süre boyunca İngiltere’de yaşadı. 9 kardeşi ve ebeveynleriyle birlikte Lemy İngiltere’de mülteci statüsünde hayatını devam ettirdi.

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Bütün zorluklara rağmen 7 yaşından itibaren babası tarafından karate konusunda eğitildi. İlk Dünya Karate Şampiyonluğunu ise 11 yaşında kazandı. Kendi yaş grubunun üç karikatürünü iki gümüş ve bir altınla dünya rekoru kırarak domine ettikten sonra onu en genç genç dünya şampiyonu oldu. Karatedeki başarısını sosyal medya hesaplarından göstermek için paylaşımlar yapan Lemy, bir anda sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu bir yıldız haline geldi.

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YAŞAM TARZINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

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Spor rutinini hayatının her alanına entegre etmeyi başardığını ifade eden Lemy, “İş, kişisel yaşam ve zindeliği dengelemek benim hayat misyonum. Önüme çıkan her şeyin zihinsel ve fiziksel olarak üstesinden gelebilmem için bu dengenin önemli olduğunu hissediyorum” dedi.

Güne başlangıcın her şeyden önemli olduğunu ifade eden Lemy, “Günümde herkes gibi 24 saatim var. Bu yüzden güne başlamadan önce 5-8 saate kadar uyuduğumdan emin oluyorum. Bu da beni yapabildiğim kadar çok şey yapmak için şarj ediyor. Sabah uyandığımda kendime tembel ya da yorgun olma şansı vermemek için güçlü bir kahve içerim.Böyle aktif bir yaşam tarzını her zaman daha iyi olma dürtüm ve motivasyonumla yönetiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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