Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

"AKŞAM EVE GELİP ABLAM DİREK SIKIYOR"

Cinayetin işlendiği günü anlatan Mutlu Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Ben o gün ablamın yanındaydım sonra kendi evime geldim. Akşam 11 sularında kapı çalıyor; ablam kapıyı açtığı gibi o cani ablama sıkıyor. Bu polisin raporlarında da var. Sevgilim olayları falan adamın kendisini kurtarma çabaları. Böyle bir şey yok. Ben ablamla aynı kaderi yaşadım. Annemin bir engelli kızı var ve bir kızını da toprağa gömdü. Benim ablam böyle toprağın altına girmeyi ister miydi, ben böyle sakatlanmayı ister miydim? İnsan kendi kaderini kendisi çizemiyor. Ben tüm kadınlar içim mücadele ediyorum. Bu can bedende oldukça ben mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ablam öldü, ablamın yasında kendi gözyaşımı kendim silemedim. Çünkü elim tutmuyor. "

"ABLAMIN ÖLECEĞİNİ HİSSETTİM"

"Ablamın öldürüldüğü gün Miraç kandiliydi. Ben kuran okudum sonra yatağıma girdim. Ayetler okumaya başladım. Tam uyuyacaktım ki yüreğime bir his girdi. 'Allah'ım Dilek ablam ölmesin' dedim ve o an mutfaktan çığlıklar yükseldi. O an annemlere kızınız ölmüş diye haber geldi. Bize 'kızınız kalp krizi geçirmiş' dedi polisler. Vurulduğunu söylemediler. Sanki ablamın öldüğü benim yüreğime doğdu. Ben ablamın öleceğini hissettim."