Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

2015 yılında Diyarbakır Ergani ilçesinde silahla vurulan ve yüzde 98 engelli kalan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, geçtiğimiz Mart ayında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Dün akşam Instagram'da bir canlı yayına katılan Mutlu Kaya, ablasını öldüren kişi hakkında bilinmeyen detayları anlattı.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SÖYLEYİP ÖLDÜRDÜ

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve sonrasında erkek arkadaşı tarafından başından vurularak engelli kalan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tarafından öldürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, "Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm" dedi.

"O ADAM ABLAMIN SEVGİLİSİ DEĞİLDİ"

Kanal D muhabiri İbrahim Konar'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk olan Mutlu Kaya, erkek arkadaşını aldattığı gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen ablasının cinayeti hakkında "Bunu yapan bir cani ve devletin bir askeri. Bu nasıl bir caniliktir. O şahsın benim ablamla hiçbir alakası yoktu, sevgilisi de değildi" dedi.