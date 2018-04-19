MAGAZİN

Mutlu Kaya'nın Sibel Can'ı kızgınlığı geçmiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, yeniden gündemde. Sibel Can'a kızgınlığı geçmeyen Kaya'dan bir açıklama daha

Mutlu Kaya'nın Sibel Can'ı kızgınlığı geçmiyor

Ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısıyla katıldı.

"ÜÇ YILDIR EVDEYİM, HEP KANDIRILDIM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya, "Ben 3 yıldır evdeyim. Çok nadiren tedavi gördüm. Bunlar çok kısa sürdü. Birçok insan benim üzerimden reklamını yaptı ama hep reklamda kaldı. Ben sonradan hep evde oturdum. Yani kandırıldım" dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

SİBEL CAN'A SUÇLAMA

Sibel Can'ın kendisine yardım etmediğini iddia eden Mutlu Kaya, "Sibel Can, yoğun bakımdayken bir kere geldi, onda da ben uyuyordum. Sonradan Sibel Can, ne aradı ne de sordu. Kalkıp sanat dünyasında 'ben yardım ettim' dedi. Yalan söyleminin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTİYOR

Mutlu Kaya, dün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini sürekli aradığını belirterek "Kendisini görmeyi çok istiyorum" demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can mutlu kaya

En Çok Okunan Haberler

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

İki dev market Migros bünyesinde birleşiyor

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor

Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Goncagül Sunar isyan etti: Lütfen bir salaklaşmayalım

Goncagül Sunar isyan etti: Lütfen bir salaklaşmayalım

Tevetoğlu soyadını istemedi

Tevetoğlu soyadını istemedi

Yeşim Salkım'dan eleştirilere çok sert cevap!

Yeşim Salkım'dan eleştirilere çok sert cevap!

Gülben Ergen arkadaşının aşkıyla! Olay fotoğraf

Gülben Ergen arkadaşının aşkıyla! Olay fotoğraf

Murat Başoğlu'nun beraatine itiraz geldi

Murat Başoğlu'nun beraatine itiraz geldi

Rüzgar Çetin için mahkemeden flaş karar

Rüzgar Çetin için mahkemeden flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.