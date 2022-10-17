Mutluluk eş anlamlısı nedir? Mutluluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mutluluk kelimesi, mutlu kelimesine "+lUk" yapım ekinin eklenmesiyle türemiştir. "Mutlu, huzurlu olma durumu" anlamına gelen bu kelime, mutlu kelimesinden türediği için kökeni tam olarak belli değildir. Ancak Türkçe ek alarak Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Bu nedenle "mutluluk" kelimesi için Türkçe bir kelime diyebiliriz. Türk Dil Kurumuna göre mutluluk kelimesinin anlamı:
Yazılışları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler, bir dili daha çeşitli kullanmanın yollarından birisidir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde bir cümlenin anlamını bozmadan farklı şekillerde ifade edebilir ve daha çeşitli cümleler kurabiliriz. Aynı zamanda yabancı ya da eski sözcükleri daha rahat ifade etmemize olanak sağlar. Dilimizdeki birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır ve bu sayede bir kelimeyi birden fazla şekilde ifade edebiliriz. Dinamik bir dil olan Türkçe bazı kelimelerin eş anlamlılarının daha sık kullanılmasını sağlamıştır.
Günümüzde sık sık kullanılan kelimelerden biri olan mutluluk eş anlamlısı kelimelere kıyasla cümlelerde daha fazla geçen bir kelimedir. Yine de mutluluğun eş anlamlısı gerek yazılı gerek sözlü olarak mutluluk yerine kullanılabilir. Mutluluk eş anlamlısı olan kelimeler:
Mutluluk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir: