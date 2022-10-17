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Mutluluk eş anlamlısı nedir? Mutluluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

15.10.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kültürü yüzyıllarca farklı uygarlıkların etkisiyle zenginleşmiştir. Gerek edebî akımlar gerek İslamiyet’in kabulü dilimize birçok kelime kazandırmış ve bunun yanı sıra Türkçenin eski dönemlerindeki kelimelerin yeniden kullanılmasını sağlamıştır. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan eş anlamlı sözcükler, Türkiye Türkçesinde özellikle yabancı kökenli ya da eski olan kelimelere karşılık gelebilir. Eş anlamlısı bulunan eski kökenli Türkçe sözcüklerden biri de mutluluktur.

Mutluluk eş anlamlısı nedir? Mutluluğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mutluluk kelimesi, mutlu kelimesine "+lUk" yapım ekinin eklenmesiyle türemiştir. "Mutlu, huzurlu olma durumu" anlamına gelen bu kelime, mutlu kelimesinden türediği için kökeni tam olarak belli değildir. Ancak Türkçe ek alarak Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Bu nedenle "mutluluk" kelimesi için Türkçe bir kelime diyebiliriz. Türk Dil Kurumuna göre mutluluk kelimesinin anlamı:

  • (İsim) Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik.
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Mutluluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılışları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler, bir dili daha çeşitli kullanmanın yollarından birisidir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde bir cümlenin anlamını bozmadan farklı şekillerde ifade edebilir ve daha çeşitli cümleler kurabiliriz. Aynı zamanda yabancı ya da eski sözcükleri daha rahat ifade etmemize olanak sağlar. Dilimizdeki birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır ve bu sayede bir kelimeyi birden fazla şekilde ifade edebiliriz. Dinamik bir dil olan Türkçe bazı kelimelerin eş anlamlılarının daha sık kullanılmasını sağlamıştır.

Günümüzde sık sık kullanılan kelimelerden biri olan mutluluk eş anlamlısı kelimelere kıyasla cümlelerde daha fazla geçen bir kelimedir. Yine de mutluluğun eş anlamlısı gerek yazılı gerek sözlü olarak mutluluk yerine kullanılabilir. Mutluluk eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bahtiyarlık
  • Devlet
  • Feyiz
  • Kâm
  • Kut
  • Mut
  • Saadet
  • Ongunluk
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Mutluluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mutluluk kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

  • Sıkı çalışarak bahtiyarlığa ulaşmaya çalışıyor.
  • Tanrı bizi kuta layık gördü.
  • Muta erebilmek için her şeyi yaptı, elindekilerle yetinmeyi hiç öğrenemedi.
  • Hayatta saadete ulaşmak için bu kadar çabalamana gerek yok, bazen saadet seni bulur.
  • Üniversiteye kabul aldığımı öğrenmek benim için büyük bir feyizdi.
  • İnsan ongunluğu kendi içinde aramalıdır.
  • Bana daha iyi bir devlet olabilir mi senin sevginden başka?
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