Mutluluk sözleri: Sevilenlere, sevgiliye, kısa mutluluk sözleri (Jean Jacques Rousseau, Mevlana)

Sözlüğe bakarsanız mutluluk için bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli ulaşmaktan duyulan kıvanç durumu tanımını görürsünüz. Ancak tabii ki insanlar sürekli olarak istediklerini elde edemiyorlar ve pek çok insan mutsuzluk sarmalına düşüyorlar. Aslında mutluluk hemen yanı başımızda olabilir ki tarih boyunca düşünürler, yazarlar, şairler mutluluk sözleri ile insanın mutluluğa erişmesine dair düşüncülerini paylaşmışlardır. Biz de aralarında Jean Jacques Rousseau ve Mevlana’nın da olduğu önemli düşünürlerden mutluluk sözlerini derledik. MUTLULUK SÖZLERİ Listemizde mutluluğa bakış açınızı değiştirebilecek, hayatta mutlu olmanın sırrına dair farklı bakış açılarını görebileceğiniz mutluluğa dair sözler bulabilirsiniz. Ek olarak bu Whastapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlardan paylaşıma uygun kısa mutluluk sözleri ile sevgiliye özel mutluluk sözleri de yer alıyor. JEAN JACQUES ROUSSEAU’DAN MUTLULUK SÖZLERİ Eksiksiz olarak mutlu olmak için öyle olmaktan nasıl hoşnut olacağınızı bilmekten daha öte hiçbir şeye gereksinimiz yoktur. - Jean Jacques Rousseau

Aklımın sağlam yanı dururken büsbütün mutsuz olmak için çöken yanına mı sarılacağım? - Jean Jacques Rousseau İnsanın kalbinde, mutluluğa olan susuzluk hiçbir zaman söndürülmemiştir. - Jean Jacques Rousseau En mutlu kişi en az acı çekendir; en zavallı kişi ise en az mutluluk hissedendir. - Jean Jacques Rousseau Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. - Jean Jacques Rousseau Mutluluğun ya da mutsuzluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yaşamda her şey karışık. - Jean Jacques Rousseau O genç bitkiyi ölmeden önce yetiştir, sula: Meyveleri bir gün sana büyük mutluluk verecektir. - Jean Jacques Rousseau Düşsel bir mutluluğu aramak için kendimize bin türlü gerçek acı veriyoruz. - Jean Jacques Rousseau Mutluluk bir ruh durumudur ki yeryüzünde insanlar için kurulmuşa benzemez. Bu dünyada her şey kararsızlığı gösterir. Çevremizde her şey değişir, kendimiz de değişiriz ve kimse bugün sevdiğini yarın da seveceğinden emin olamaz. Böylece şu dünyayla ilgili mutluluk tasarılarımız hep ham düşlemlerdir. - Jean Jacques Rousseau

MutsuzIuk, şüphesiz çok büyük bir öğretmendir, fakat bu öğretmen; dersIerini pahaIıya ödetir ve faydası da parasına değmez. - Jean Jacques Rousseau MUTLULUK SÖZLERİ KISA Mutlu olmαk için mutsuzluğu bilmek gerekir. Her nerede değilsem orαdα mutlu olαcαkmışım gibi gelir. Mutluluk, hür bir toprak üstünde, hür bir millet arasında, hür bir iş görmektir. - Goethe Biz insanlar, mutluluğumuzun kıymetini, onu kaybettikten sonra anlarız. - Plautus Mutluluk, bizi sürekli bir gelişime ulaştıracak olan yeni mükemmeliyetlere doğru gitmektir. - Leibnitz Mutluluk suyα düşmüş bir dαmlαdır αrα ki bulαsın. Mutluluk, kovalandığında asla kendini yakalatmayan bir kelebeğe benzer; ama sessizce oturup beklersen üzerine konabilir. (Nathaniel Hawthorne) Mutluluğun ilk şartlarından birisi de, insan ve doğa arasındaki ilişkinin bozulmamasıdır. (Lev Tolstoy) Mutlu insanlar tanıdım; bunlar sadece ne iseler, o oldukları için mutluydular.” (Johann Wolfgang Von Goethe) Birçok insαn, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur. Αz şikαyet, çok şükür, seni mutluluğα götürür.

Bütün mutluluklar, çalışmaya ve cesarete bağlıdır. - Honore de Balzac Hiçbir zaman umutsuz olma kış bitince yaz gelir dert bitince mutluluk gelir. Ormanlar ağaçlarla mutlu olur ağaçlar yapraklarla ben de en sevdiklerimle mutluyum. Mutlu olduğum için gülmüyorum güçlü olduğum için gülüyorum. Daha mutlu olmak isteyen insandan daha mutlusu yoktur. - W. R. Alger Mutluluk, dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz, bekler ki, sen ona gidesin. - Cenap Şahabettin Her şey ortaya çıkınca görünür, mutluluk kaybolunca. - Arap Atasözü Mutluluğu benimle bulαn benimdir gerisi misαfir. Mutlu mu olmαk istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. – Bob Mαrley Mutlu olmαktαn korkαn birini αşkα iknα edemezsin. Hakiki mutluluğun vasıfları, insanı tatlı ve hassas yapması ve daima yayılmaya müsait olmasıdır. - Montesqueiu Mutlu olmak için üç şey gereklidir: Sağlam bir vücut, hür bir fikir, temiz bir vicdan. - Domai Hayatta ne kadar değişirsen değiş ilk mutluluğu nerede bulduysan hep oraya çevirirsin başını. Hayata mutlu olmaya gelmediğini kabul ettiğinde, mutlu olmaya başlıyorsun. (Charles Bukowski)

Dünyada mutlu dediğimiz insanların en göze çarpan özellikleri kendilerinde yaşama zevki olmasıdır. (Bertrand Russell) MUTLULUK SÖZLERİ SEVGİLİYE Hayatımda o kadar çok mutsuz olduğum anlar var ki, hepsini tek tek sayabilirim. Fakat en mutlu olduğun anların senin yanında olduğunu ve hiçbir zaman unutamadığımı söylesem… Hayatımda varlığından mutluluk duyduğum ender insanlardan birisin benim için. İyi ki seninle tanışmışım ve iyi ki benim yanımdasın. Varlığın ve hayatımda olduğun için teşekkür ederim sevgilim. Mutluluk nedir diye sorsalar gözlerinin içinde kaybolmak derim sevgilim. Benim tek mutluluğum gözlerine baktığım her an içinde kaybolup gitmek. Seni çok seviyorum sevgilim. Mutluluk herkese göre değişen bir durumdur. Ben senin varlığınla bile çok mutlu olabiliyorum. Her sabah uyandığımda seni görecek olmanın verdiği mutluluk ve heyecanı hiçbir şeye değişmem sevgilim. Hayatımda olduğun için çok teşekkür ederim. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin”? Demişler. Ben sana mutluluğun resmini çizemem ama benim için mutluluğun seninle uyuyup seninle uyanmak olduğunu söyleyebilirim. Elini tutmak, sana sarılmak ve hatta sana dair ne varsa beni mutlu etmeye yeter de artar bile.

O kadar insan içerisinde gülüşünü fark edebilirim, o kadar insan içerisinde ses tonunu ayırt edebilirim ve en önemlisi de o kadar insan içerisinde gözlerindeki mutluluğun sebebini sadece ben anlayabilirim. Sen hep mutlu ol sevgilim, mutluluk en çok sana yakışıyor. Hayatımdaki en mutlu günlerimde, en güzel anılarımda hep sen varsın. Tüm kapılar sana çıkıyor ve ben seni deli gibi özlüyorum sevgilim. Seni sevmek başlı başlına mutlu etmeye yetiyor zaten beni. Hayatımda sen olmasaydın ne yapardım bilemiyorum açıkçası. Ben en çok senin yanında mutluyum ve senden başka kimse mutlu edemiyor beni sevgilim. İyi ki varsın… Seninle o kadar mutlu olacağız ki, buna biz bile şaşıracağız. Biliyorum ve inanıyorum buna sevgilim… Sen hayatıma girdiğinden beri bir gün olsun kendimi kötü hissetmedim. Sana olan sevgim her geçen gün daha artarak çoğalıyor, seni çok seviyorum. Sebepsiz mutluluklarımdansın benim için, sadece yanımda olman bile yeterli. Seni ilk aldığım nefes kadar çok seviyorum bebeğim. İyi ki varsın ve yanımdasın.

Seninle geçirdiğimiz her saniyeyi düşündükçe bile mutlu oluyorum. Hayatımda hiç kimse senin kadar mutlu etmedi beni daha önce. Seni ilk günkü gibi seveceğime söz veriyorum canım sevgilim. MUTLULUK SÖZLERİ MEVLANA Mutluluğu senle bulan senindir, ötesi misafir. - Hz. Mevlana Kendini alçak gören kişi ne mutludur. Dağ gibi kendini üstün gören kişinin vay haline! Şunu iyi bil ki bu kibir, ululanma, kendini herkesten üstün görme hali, öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar. - Hz. Mevlana Mutluyum!.. Çünkü yol yakınken dönüşlerim var… Huzuruma şaşırmayın!.. Çünkü yarı yolda duranlardan, koşar adım gitmişliğim var… Kızmayın aşktan caymışlığıma, benim karşıdan tanımama gibi bir özrüm var… Gelsin hayat bildiği gibi, elinde ne varsa hayata dair. Ötesi hiçbir şey ya da vesair... Gerisi misafir! - Mevlana Celaleddin Rumi BABAYA, ANNEYE, KARDEŞE, ARKADAŞA UZUN MUTLULK SÖZLERİ Mutlu olan insanların çevresine yaydığı pozitif enerji insanları mutlu etmeye yeter de artar bile. Ailemizle geçirdiğimiz güzel bir günün arkasından hepimiz kendimizi daha iyi ve huzurlu hissederiz. Bu yüzden mutlu aile sözleri ile hem ailemizi mutlu eder, hem kendi günümüzün iyi geçmesini sağlamış oluruz. Mutluluk sözleri aileye, arkadaşa veya mutluluk sözleri sevgiliye de söylenerek, onlara olan sevgimizi bir kez daha hissettirmiş oluruz. Sadece kötü günlerde değil içimizden geldiği anlarda veya her zaman bir mesaj ya da bir telefonla sevdiklerimize ulaşabilir ve onlara desteğimizi hissettirebiliriz.