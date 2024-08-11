Müzede ilginç görüntüler! Ayakkabısını çıkarıp kenara koydu, eser sandılar!

New York’ta bir müzede ismi bilinmeyen sanatsever bir genç kimsenin aklına gelmeyecek bir harekette bulundu. Ayakkabısının bir tekini çıkarıp kenara koyan genç, olacakları merakla bekledi.

Bir süre sonra yıpranmış ayakkabının bir kenarda durduğunu gören müzeyi gezmeye gelen sanatseverler, ayakkabıyı eser sandı. Ayakkabıya anlam yükleyip bir süre önünde duran sanatseverler, daha sonra ayakkabının fotoğrafını çekti.

‘VAR BUNLAR’ DİZİSİNİN BİR BÖLÜMÜNE BENZETİLDİ

O anları kayda alan genç, kahkaha krizine girerken, video izleyenlerin aklına ‘Var Bunlar’ dizisinin bir bölümünü anımsattı. ‘Bongomy’, ‘bölüm gerçekmiş’, ‘sanat toplum içindir’ gibi yorumlar yağan video, aynı zamanda binlerce beğeni aldı.