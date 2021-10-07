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Müzikseverlerin takvimi sonbaharda da dolu

07.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin kültür sanat lokomotifi Kerki Solfej, sonbahar konserleriyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, Antalya, Adana ve Gaziantep’te müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Müzikseverlerin takvimi sonbaharda da dolu

Ekim ayı boyunca Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Ankara’nın yeni açık havası olan Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Antalya Açıkhava, Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıkacak olan Türk müziğinin sevilen sanatçıları serin sonbahar akşamlarında içimizi ısıtacak.

MÜZİĞİN NABZI HARBİYE'DE!

2021 Harbiye Açıkhava konserlerinin ikinci kısmını gerçekleştiren Kerki Solfej, sonbahar konserlerinin açılışını 11 Ekim Pazartesi Yıldız Tilbe’yle yapacak. Yoğun talep üzerine 13 Ekim Çarşamba yeniden konser verecek olan Yıldız Tilbe’nin ardından; 18 Ekim Pazartesi Buray, 19 Ekim Salı Liveneli ile Sevdalım Hayat, 28 Ekim Perşembe Mabel Matiz ve 30 Ekim Cumartesi Yıldız Tilbe dinleyicisiyle bir araya gelecek.

BAŞKENTTE EĞLENCE

Ankara’nın Ankara’nın en yeni salonu Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu’nda; 13 Ekim Sıla, 14 Ayta Sözeri, 15 Ekim Livaneli ile Sevdalım Hayat, 16 Mabel Matiz ve 22 Ekim Melike Şahin sanatseverlerle birlikte en sevilen şarkılarını seslendirecek.

İZMİR'DE EĞLENCE DOLU AKŞAMLAR

Kerki Solfej sonbahar konserleri ekim ayında sevilen sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu konserleri; 10 Ekim Livaneli ile Sevdalım Hayat, 11 Ekim Pentagram, 14-15-16 Ekim ‘Diamond Elite Platinum Plus’ gösterisiyle Cem Yılmaz,

22 Ekim Mabel Matiz, 23 Ekim Sıla, 26 Ekim'de Ayta Sözeri ile hayranlarını müzik ve eğlenceye doyuracak.

BURSALILAR MÜZİĞE DOYACAK

Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu konserleri; 7 Ekim Can Bonomo, 9 Ekim Mabel Matiz, 15 Ekim Candan Erçetin, 16 Ekim mor ve ötesi, 17 Ekim Tuğba Yurt, 20 Ekim Buray, 21 Ekim Ayta Sözeri, 22 Ekim Sıla, 24 Ekim Funda Arar ve 27 Ekim Yıldız Tilbe’nin sahneleriyle sevenlerine müzikal şölen yaşatacak.

AKDENİZ AKŞAMLARI SANATLA BAŞKA GÜZEL

Antalya Açıkhava’da ekim ayı konserlerinde; 9 Ekim mor ve ötesi, 16 Ekim Buray ve 27 Ekim Sıla unutulmaz sonbahar akşamı keyfi yaşatacak.

ADANALILAR KONSERLE COŞACAK

Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu sonbahar konserlerinde; 15 Ekim Erol Evgin ve 22 Ekim Buray Adanalı sevenleriyle buluşarak eğlence dolu akşam sunacaklar.

BURAY GAZİANTEP'TE!

Kerki Solfej sonbahar konserlerinde GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi’nde ise; 23 Ekim’de Buray kulakların pasını silecek.

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