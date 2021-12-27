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Müzisyen Veys Çolak'a elektrikli scooter çarptı! "Tek hamlede el, kol, bacak..."

27.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik grubu Peyk'ten ayrılarak kariyerine solo olarak devam eden genç müzisyen Veys Çolak, başına gelen talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Son dönemde tartışmaların merkezindeki elektrikli scooterın çarptığı Çolak, "Kaldırımda scooterla biri çarptı. Tek hamlede el, kol, bacak ne varsa dağıldım." diyerek tepki gösterdi.

Müzisyen Veys Çolak'a elektrikli scooter çarptı! "Tek hamlede el, kol, bacak..."

Kariyerine solo olarak devam eden müzsiyen Veys Çolak, son günerde Melek Mosso ile yaptığı düetle adından söz ettiriyor. Başarılı müzisyen bu defa müzik kariyerinden değil, başına gelen talihsiz kaza ile gündemde.

"TEK HAMLEDE EL, KOL, BACAK..."

Başına gelen kazayı Twitter hesabından duyuran Çolak, "Az önce kaldırımda martı scooterla biri çarptı. Tek hamlede el, kol, bacak ne varsa dağıldım. Hastanedir röntgendir, s.. süreceğiniz aleti." dedi.

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Çolak'a çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelirken, elektrikli scooter kullananların kontrolsüz hızları ve kazaya sebep olmaları sosyal medyada gündeme geldi.

EMNİYET'TEN ELEKTRİKLİ SCOOTER KURALLARI

  • 15 yaşını bitirmeyenler kullanamaz
  • Azami hız sınırı 50 kilometre üzerindeki yollarda sürülemez
  • Scooter’ların ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana ve başka bir araca bağlanarak veya asılıp tutunarak sürülemez
  • İzinli gösteriler dışında, ‘akrobatik hareketler’ yapılamaz
  • Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülemez
  • Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, kara yolunu kullananların hakaretini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulamaz
  • Sürücü dışında başka kişi taşınamaz
  • Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamaz
  • Araç kamu nizamını bozmayacak, özel mülkiyeti ihlal etmeyecek ve araç-yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmeli
  • Gece rahat şekilde fark edilebilmek için önüne beyaz ışık verecek ve en az 20 metre aydınlatabilecek şekilde bir far, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba, kırmızı reflektör ve 30 metreden duyulabilecek zil, korna veya benzeri ses aleti bulunmalı.

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