YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Muzları 6 ay boyunca bozulmadan saklamanın yolu çok basitmiş

Muzları 6 ay boyunca bozulmadan saklamanın yolu çok basitmiş

12.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muz en sevilen meyveler arasında bulunsa da erkenden bozulması can sıkıcı olabiliyor. Tatlılara oldukça yakışan muzu her mevsim tüketebilmek istesek de bu durum maalesef ki mümkün olmuyor. Ancak paylaşılan kolay bir ipucu sayesinde muzları bozulmadan 6 ay boyunca saklayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Muzları 6 ay boyunca bozulmadan saklamanın yolu çok basitmiş

Muzların bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için çeşitli yöntemler aranıyor. Bu yöntemlerin kısa süreli olarak işe yarasa da uzun dönemde muzların çürümesine sebep oluyor. Muzları saklarken uyguladığımız yöntemin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Muzları saklamak için kullanılan farklı bir teknik muzun 6 ay boyunca bozulmadan saklanmasını sağlıyor.

MUZLARI UZUN SÜRE SAKLAMAK İÇİN

Ekran görüntüsü 2022-12-12 095143

BBC Good Food'a göre, muzlarınızı dondurmak, pelteleşmelerini ve tatsız olmalarını önlemenin bir yoludur. "Muzlarınızı soyun, bir tepsiye ve dondurucuya koyun ve katılaşana kadar dondurun. Ardından, kapatmadan önce fazla havayı çıkardığınızdan emin olarak etiketli, yeniden kapatılabilir bir dondurucu torbasına aktarın. Dondurucuda saklanan muzlar altı ay içinde en iyi hallerini alırlar. Buzunu çözmek için donmuş muz(lar)ınızı buzdolabına kaldırıp hemen yiyebilirsiniz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler?MasterChef kaz ciğer kızartma nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Anahtar Kelimeler:
muz buzdolabı ipucu bozulmayan yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt

"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt

Çağla Şıkel fotoğrafını paylaşıp açıkladı! "Aman dikkatli olun"

Çağla Şıkel fotoğrafını paylaşıp açıkladı! "Aman dikkatli olun"

Yumuşacık arnavut ciğeri tarifi! Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Yumuşacık arnavut ciğeri tarifi! Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.