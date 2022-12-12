Muzları 6 ay boyunca bozulmadan saklamanın yolu çok basitmiş

Muzların bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için çeşitli yöntemler aranıyor. Bu yöntemlerin kısa süreli olarak işe yarasa da uzun dönemde muzların çürümesine sebep oluyor. Muzları saklarken uyguladığımız yöntemin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Muzları saklamak için kullanılan farklı bir teknik muzun 6 ay boyunca bozulmadan saklanmasını sağlıyor.

MUZLARI UZUN SÜRE SAKLAMAK İÇİN

BBC Good Food'a göre, muzlarınızı dondurmak, pelteleşmelerini ve tatsız olmalarını önlemenin bir yoludur. "Muzlarınızı soyun, bir tepsiye ve dondurucuya koyun ve katılaşana kadar dondurun. Ardından, kapatmadan önce fazla havayı çıkardığınızdan emin olarak etiketli, yeniden kapatılabilir bir dondurucu torbasına aktarın. Dondurucuda saklanan muzlar altı ay içinde en iyi hallerini alırlar. Buzunu çözmek için donmuş muz(lar)ınızı buzdolabına kaldırıp hemen yiyebilirsiniz."



